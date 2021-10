Cep, incendio in via Paladini: evacuato un appartamento

Fiamme al piano terra di un palazzo: tanta la paura per i condomini che sono scesi in strada, fortunatamente però non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che adesso stanno verificando la stabilità dell'abitazione

/ Via Filippo Paladini

Incendio stamattina al piano terra di un palazzo in via Filippo Paladini, al Cep. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno allertato il 118: fortunatamente però non si registrano feriti. Le persone che abitano nell'appartamento dove si sono propagate le fiamme sono state evacuato.

I pompieri stanno eseguendo dei rilievi per accertare la stabilità dell’abitazione e verificare se vi siano stati o meno danni strutturali. Dopo l'incendio, una grossa nuvola di fumo si è alzata fino ai piani alti del palazzo. Tanta la paura per i condomini che sono scesi in strada. Diverse le volanti della polizia intervenute a supporto dei vigili del fuoco.