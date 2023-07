VIDEO | Giornata d'inferno nel Palermitano: a fuoco boschi in provincia e un appartamento ad Altarello

Boschi e macchia mediterranea, ma anche un appartamento in fiamme in città e in diverse parti della provincia di Palermo. Già da questa notte è in atto un incendio nel territorio di Monreale dove attualmente sono impegnate tre squadre del Comando dei vigili del fuoco oltre a personale del corpo forestale e della protezione civile. Le operazioni di spegnimento vengono svolte anche con l'ausilio di mezzi aerei: sono impiegati 2 Canadair e 3 elicotteri gestiti da perdonale Dos (direttore delle operazioni di spegnimento) del corpo forestale e dei vigili del fuoco.

Altri incendi di vegetazione sono in atto nella zona di Partinico, dove stanno operando due squadre di pompieri, nel comune di Misilmeri e di Bolognetta. E' in atto inoltre un incendio in via Nebrodi, a Cefalù, dove è presente una squadra di vigili del fuoco e per il cui spegnimento è stato inoltre richiesto l'intervento del mezzo aereo.

Nella prima parte della giornata sono state diverse le richieste d'intervento per soccorso a persone rimaste bloccate negli ascensori bloccati a causa della continua interruzione di alimentazione elettrica. Un incendio si è verificato all'interno di una abitazione a Palermo in via Favignana 7, ad Altarello.