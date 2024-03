Borgo Nuovo, a fine aprile i lavori nelle case di via Erice devastate dagli incendi: "Risaneremo pure altri alloggi popolari"

L'impresa c'è già - la Conpat scarl, che ha firmato con il Comune un accordo quadro di circa 5 milioni per interventi di manutenzione e pronto intervento - manca solo la consegna dei lavori e a fine aprile potrà iniziare il risanamento di 200 alloggi popolari. Il primo cantiere verrà aperto nella palazzina di via Erice, a Borgo Nuovo, devastata dagli incendi di luglio 2023.

"L'ultimo step amministrativo la firma dei contratti attuativi - afferma Totò Orlando, assessore comunale ai Lavori pubblici - e poi partiranno una serie di interventi che interesseranno tante realtà abitative nei quartieri della periferia palermitana. In questa prima fare stipuleremo contratti per 2,5 milioni, altrettanti verranno chiusi entro l'anno".

In via Erice s ono circa dieci le famiglie rimaste senza casa dopo i roghi della scorsa estate. In questi mesi hanno trovato sistemazione, a spese del Comune, in alberghi o case vacanze. Adesso per loro si avvicina una data importante: "Il prossimo mese cominceranno lavori per un importo di 500 mila euro nella palazzina di via Erice, che dovrebbero durare 6 mesi circa". A scandire i tempi è sempre l'assessore Orlando, che aggiunge: "Abbiamo raggiunto questo risultato grazie a un'intuizione del sindaco Lagalla, che ha voluto il protocollo d'intesa con il dipartimento di Ingegneria dell'Università, grazie al quale sono stati i rilievi sugli immobili. Così come fondamentale è stato il lavoro svolto dall'Ufficio tecnico Erp (Edilizia residenziale pubblica), diretto dall'ingegnere Daniele Enea, dal capo area Francesco Trapani che hanno portato avanti i progetti".

Progetti che riguardano il rifacimento di prospetti, tetti, terrazzi, cornicioni e l'abbattimento delle barriere architettoniche in 200 alloggi popolari che, oltre a via Erice, si trovano a Ciaculli, in via Centorbe (zona Michelangelo) e in via Di Stefano (Passo di Rigano). Manutenzioni che negli ultimi anni è stata fatta con il contagocce negli immobili Erp. "Dal 2016 al 2021 - sottolinea l'assessore Orlando - il Comune ha speso complessivamente un milione di euro, solo per quest'anno ne abbiamo previsti 5 milioni. Un cambio di passo sia in termini di risorse stanziate sia di celerità nella messa a terra dei progetti".

Per il presidente della quinta circoscrizione, Andrea Aiello, "la prospettiva del rientro delle famiglie nelle abitazioni di via Erice è un passo significativo verso la ripresa di una vita normale e confortante per tutti. Essere stati vicini a queste persone sin dall'inizio della disgrazia legata all'incendio è motivo d'orgoglio per l'intera comunità".