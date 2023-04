Incendio in appartamento a Monreale, coppia di anziani sfugge alle fiamme

Prima le scintille e fumo che invade il soggiorno, poi le fiamme. Un incendio è divampato intorno alle 13 di oggi in via della Repubblica, a Monreale, all'interno dell'abitazione di una coppia di anziani che fortunatamente è riuscita a uscire di casa prima che fosse troppo tardi. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre per circoscrivere il rogo ed evitare conseguenze peggiori. Sul posto anche i sanitari del 118 e un tecnico del Comune per verificare le condizioni dell'immobile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo una prima ricostruzione l'incendio sarebbe nato nella zona "giorno" dell'appartamento, forse a causa di un cortocircuito. Alcuni residenti raccontano di aver udito alcuni "scoppi" prima di vedere una grossa quantità di fumo nero uscire da una finestra. Marito e moglie avrebbero subito abbandonato l'abitazione per raggiungere la strada, dove poco dopo sono arrivati i figli. Una volta domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo per accertare eventuali problemi di natura statica per l'edificio: esito negativo.