Incendio in via del Capricorno, contatori in fiamme: famiglie costrette a scappare in pigiama

Sono stati costretti a lasciare le loro case, nel cuore della notte, per evitare di restare bloccati in una "trappola" di fuoco. Un incendio è avvenuto in via del Capricorno, nel quartiere Bonagia, dove i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4 raccogliendo le segnalazioni lanciate al 112 da diversi residenti. Uno di loro è rimasto lievemente intossicato ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti dai sanitari del 118.

Secondo una prima ricostruzione l'incendio è divampato nel vano in cui si trovano i contatori della luce dell'interno condominio. Per cause ancora da accertare, forse per un sovraccarico, dal quadro elettrico sono partite scintile e fiamme. Dopo l'allarme lanciato dai residenti sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno impiegato circa un'ora per domare il fuoco che, fortrunatamente, non si è propagato alle abitazioni. Dal successivo sopralluogo non sono emerse criticità di alcun genere per la sicurezza dell'edificio.

Circa dieci giorni fa i vigili del fuoco sono intervenuti per un altro incendio avvenuto a San Lorenzo. Le fiamme sono divampate all'interno dell'abitazione di un ottantenne forse per il malfunzionamento di una stufa. "Ci è sembrata un'esplosione", ha detto un residente. L'onda d'urto, che ha sbalzato per terra l'anziano, è stata tanto forte da causare anche delle lesioni in alcuni muri interni. L'uomo è stato ricoverato nel Centro grandi ustioni del civico con bruciature sul 30% della superficie corporea.