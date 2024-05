Incendio in un'abitazione di via Colonna Rotta: intervengono i vigili del fuoco, salvi gli inquilini

Incendio in un appartamento di via Colonna Rotta, dove per fortuna gli inquilini sono riusciti a mettersi in salvo e il rapido intervento dei vigili del fuoco ha consentito di evitare danni all'immobile, anche se il fumo ha invaso diversi locali.

E' successo oggi pomeriggio intorno alle 14.30, al civico 229, dove due squadre di pompieri sono intervenuti per domare le fiamme in un'abitazione che si trova al primo piano di una palazzina. Il rogo è stato spento alle 15.15, senza feriti e senza danni strutturali. Sul posto sono intervenuti anche il 118 e i carabinieri.