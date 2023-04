Zisa, incendio in una casa: palazzina evacuata e una persona ustionata

Paura in via Cipressi, alla Zisa, a causa di un incendio in una casa. Le fiamme sono divamapate in un'abitazione al secondo piano di una palazzina. Dopo il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco, forze dell'ordine e sanitari del 118. Una persona è rimasta ustionata e intossicata dal fumo ed è stata trasportata all'ospedale Civico. L'edificio è stato evacuato, i pompieri oltre a mettere in sicurezza l'appartamento adesso stanno indagando per cercare di capire l'origine dell'incendio.