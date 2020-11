Incendio in zona via Notarbartolo, in fiamme un'auto e un furgone

Fiamme nella zona della stazione Notarbartolo. Un incendio è divampato ieri sera, intorno alle 21.30, in via Domenico Cimarosa. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che, dopo circa un’ora, hanno spento il fuoco. Nel rogo sono rimasti danneggiati un’auto e un furgone, di proprietà di una ditta la cui sede si trova nella stessa strada.

Dopo le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo per chiarire cosa abbia scatenato le fiamme. Non si esclude per il momento nessuna pista. "Non credo - spiega il proprietario del furgone - che si tratti di un incendio doloso. Per i pompieri potrebbe essere dovuto al cortocircuito di un faro elettrico. Il mezzo non è stato toccato ed era vuoto".

Poco più di una settimana fa è stato registrato un altro incendio nella stessa zona. Dopo un boato, avvertito dai residenti nel raggio di un chilometro, le fiamme hanno danneggiato un'autocarrozzerria rendendo necessario l'intervento delle squadre del 115. Il rogo, che ha sprigionato una grossa nube di fumo, fortunatamente non ha provocato feriti.