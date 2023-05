Un ferito in via Assoro, a Borgo Nuovo, in seguito allo scoppio di una bombola di gas in un appartamento. L'esplosione è avvenuta intorno alle 13.30 al primo piano di una palazzina di cinque, che si trova al civico 25 della strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e anche un'ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito - di cui al momento non si conoscono le generalità - in codice rosso in ospedale. Avrebbe riportato delle ustioni in diverse parti del corpo.

Articolo in aggiornamento