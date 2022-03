Incendio in appartamento, panico in zona Policlinico: evacuato un palazzo

Scoppia incendio in un appartamento, panico in zona ospedale Policlinico. Un rogo è divampato all'interno di un'abitazione che si trova al primo piano di via Maurizio Ascoli. E' successo intorno alle 21.30 di ieri sera. Sul posto sono subito arrivate numerose squadre dei vigili del fuoco e le volanti di polizia: mentre i primi si sono attivati per domare le fiamme utilizzando i loro mezzi a disposizione, gli agenti li hanno aiutati a far evacuare il palazzo, composto da 13 piani. Sul posto anche le ambulanze del 118.

Il maxi intervento per domare le fiamme è durato a lungo ed è terminato solo a notte fonda. Secondo le prime informazioni raccolte sembrerebbe che a scatenare le fiamme potrebbe essere stata una fuga di gas. In tanti hanno abbandonato le loro case per raggiungere la strada e mettersi al riparo.

Non si registrano feriti, come hanno confermato dal comando dei vigili del fuoco. "L’intervento - spiegano dal comando - ha scongiurato danni alle persone che abitavano nell’edificio. Le fiamme hanno causato esclusivamente danni materiali".