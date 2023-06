Incendio in una palazzina di via Amari: tanta paura e residenti sgomberati per diverse ore

Un incendio è divampato stanotte intorno alle 22.30 in una palazzina di via Emerico Amari, all'angolo con via Principe di Scordia, precisamente in un appartamento al secondo ammezzato. Le fiamme che sarebbero scoppiate in una veranda hanno rapidamente raggiunto le abitazioni ai piani superiori, danneggiandole però soltanto esternamente.

Tanta paura per i residenti che, durante l'intervento dei vigili del fuoco - che si è concluso intorno alle 3 di stamattina (domenica 18) - sono stati sgomberati. Gli abitanti sono stati sgomberati per diverse ore e poi, visto che i danni hanno riguardato soltanto infissi e facciate, sono potuti rientrare nelle loro case.

Soltanto il residente nell'abitazione da cui è partito l'incendio non è potuto tornare nella sua abitazione, distrutta dalle fiamme. Ma è proprio di un altro appartamento nel palazzo e si è dunque sistemato lì.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti il 118 e la polizia.