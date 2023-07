Incendio nella notte a Brancaccio, veranda avvolta dalle fiamme: morti tre cani

Fiamme in un palazzo a Brancaccio, tre cani restano uccisi. Un incendio è scoppiato la scorsa notte in un edificio di via XXVII Maggio. Il rogo ha interessato una veranda all'interno della quale erano custoditi, fre le altre cose, scooter e bici elettriche. A scopo precauzionale sono stati evacuati gli appartamenti ai piani superiori nononstante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti ad evitare che il fuoco si propagasse facendo ulteriori danni. Sul posto anche i sanitari del 118 e le pattuglie di polizia.

Le prime telefonate alla centrale operativa sono arrivate intorno alle 4. Alcuni residenti segnalavano le fiamme che avevano colpito una veranda, che si trova al piano terra dell'edificio al civico 28, collegata all'appartamento abitato da una famiglia composta da madre, padre e figlio. Le squadre antincendio hanno raggiunto l'obiettivo e, dopo qualche ora, sono riusciti a domare definitivamente le fiamme scongiurando il peggio. Non c'è stato nulla da fare per tre cani, un Corso e due Pinscher, morti a causa delle esalazioni e del fuoco.

Da una successiva verifica effettuata dal personale del 115 non sono emersi danni strutturali a carico dell'edificio e così tutti i condomini sono stati fatti rientrare nei propri appartamenti, fatta eccezione per la famiglia proprietaria della veranda in cui è scoppiato l'incendio "interessato dai fumi della combustione - spiegano dal Comando provinciale - e della relativa veranda esterna la cui struttura in ferro ha subito danni strutturali a causa delle temperature raggiunte".