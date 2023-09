Incendi di sterpaglie e montagne di rifiuti a fuoco, 38 gli interventi dei vigili del fuoco nella notte

Le fiamme alimentate dal vento caldo e dalle alte temperature colpiscono Palermo e la provincia. Sono 38 gli incendi di rifiuti divampati nella notte e spenti dai vigili del fuoco in via Antonio Marinuzzi, a Palermo, ma anche in diversi terreni tra Termini Imerese, Trabia, Corleone, Camporeale, Partinico, Santa Cristina Gela e San Cipirelllo. Tra questi anche alcuni roghi di vegetazione e sterpaglie che nelle ultime ore hanno impegnato maggiormente le squadre del 115 nei comuni di Villafrati, Monreale e Montemaggiore Belsito.

Sul territorio di Villafrati, spiegano i vigili del fuoco, è stato inviato un operatore Dos, direttore delle operazioni di spegnimento, per valutare l'utilizzo dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi in atto. Dalle prime ore di questa mattina sono stati espletati circa quaranta interventi dei quali venti per incendi di vegetazione. Attualmente sono in corso di espletamento le operazioni di spegnimento degli incendi che hanno colpito la vegetazione.

Sui roghi che hanno interessato i cassonetti per la raccolta dell'indifferenziato e le montagne d’immondizia accumulate in strada sono intervenuti i consiglieri comunali del Pd Giuseppe Lupo, Rosario Arcoleo, Fabio Giambrone e Teresa Piccione. "Il sindaco di Palermo intervenga con urgenza per garantire la pulizia della città e ascolti le legittime richieste dei rappresentanti dei lavoratori della Rap che chiedono i mezzi necessari per garantire il servizio di raccolta dei rifiuti".