Tir avvolto dalle fiamme a Misilmeri. Paura questa mattina per un incendio che ha distrutto un mezzo pesante che si trovava in viale Europa. Alla guida c'era un uomo che, mentre percorreva la strada che attraversa tutto il paese, ha iniziato a sentire una forte puzza di bruciato. Il camionista, che stava portando un carico di carta e cartone da riciclare, ha fatto in tempo a scendere dalla cabina e a lanciare l'allarme.

A nulla sarebbe servito il suo tentativo di circoscrivere il rogo con l'estintore in dotazione nonostante l'aiuto di alcuni commercianti. In poco tempo sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Villafrati che hanno spento l'incendio che ha distrutto la motrice del tir. L'autotrasportatore fortunatamente non ha riportato alcuna conseguenza né sono stati registrati altri danni o feriti. Sul posto anche alcune pattuglie dei carabinieri.