Si rompono i freni del tir e si aiuta con il guardrail per rallentare, poi l’incendio in autostrada

I freni non rispondevano più e l’unico modo per far rallentare il mezzo, un pesante tir lanciato lungo l’autostrada Palermo-Catania, era strisciare contro il guardrail per far ridurre la velocità. Ed è proprio quello che ha fatto un autotrasportatore intorno alle 3 di stanotte, all’altezza di Scillato. La “tecnica” è servita effettivamente a fermare il tir, ma a causa dell’attrito si sono sprigionate delle scintille che hanno scatenato un incendio. Per domare le fiamme sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco. Una volta concluse le operazioni di spegnimento, i tecnici hanno avviato i lavori per la messa in sicurezza del tratto autostradale. Il camionista, ancora un po’ scosso per l’accaduto, si è trovato invece costretto a chiedere un passaggio per fare rientro a casa.