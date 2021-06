Incendio sull’autostrada Palermo-Catania, avvolto dalle fiamme il rimorchio di un tir

I vigili del fuoco sono intervenuti dalle parti di Scillato, nella carreggiata in direzione Catania, per spegnere il rogo che ha distrutto parte del carico di un mezzo pesante. Code di due chilometri

Fiamme e paura sulla Palermo-Catania. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per spegnere un incendio che ha danneggiato un mezzo pesante che viaggiava nella carreggiata in direzione Catania.

L’autotrasportatore si è fermato nella corsia d’emergenza, delle parti di Scillato, e ha contattato il numero d’emergenza chiedendo l’intervento dei pompieri. Sul posto sono arrivate due squadre, una da Termini e una da Palermo, e in mezzora l’incendio è stato domato. Da chiarire le cause del rogo. Non si registrano feriti. Code di due chilometri per i malcapitati automobilisti in transito lungo la A19.