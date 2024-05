VIDEO | In fiamme due tir di un'azienda di trasporti, le immagini dell'incendio riprese con un drone

Fiamme nel piazzale dell'impresa Trasporti e Logistica srl. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera in via Lanza di Scalea per domare un incendio che ha distrutto due tir parcheggiati e danneggiato un terzo mezzo pesante. Sul posto sono intervenute cinque squadre del 115 inviate dalla centrale e dai distaccamenti Nord e Carini che hanno impiegato circa quattro ore per le operazioni di spegnimento e smassamento.

"Uno dei due rimorchi era vuoto mentre i restanti avevano un carico di bancali contenenti carta per uso domestico", spiegano dal Comando provinciale. Sul posto anche gli investigatori del commissariato di polizia San Lorenzo che cercheranno, anche sulla scorta dei riscontri dei vigili del fuoco, di chiarire le cause del rogo. Non si esclude alcuna ipotesi, neanche quella dell'incendio doloso.