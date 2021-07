Incendio in autostrada, tir divorato dalle fiamme tra Scillato e Tremonzelli

E' successo intorno alle 4.30 nella carreggiata direzione Catania, in un tratto in cui momentaneamente è previsto il doppio senso di marcia per i lavori nell'altra carreggiata. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e Anas

Tir in fiamme sulla Palermo-Catania. Un incendio è scoppiato nella notte lungo la carreggiata in direzione Catania, tra Scillato e Tremonzelli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco che in circa due ore hanno domato il rogo. L'episodio si è verificato in un tratto in cui temporaneamente c'è il doppio senso di marcia per via dei lavori nella carreggiata opposta. Per gli automobilisti che viaggiano verso capoluogo etneo è necessario uscire allo svincolo di Scillato e rientrare in autostrada a Tremonzelli.

Secondo una prima ricostruzione l'autista del mezzo pesante, che trasportava materiali inerti, è stato costretto ad accostare dopo aver iniziato a sentire puzza di bruciato. In pochi secondi la cabina si è riempita di fumo. A nulla sono serviti i tentativi di spegnere l'incendio con l'estintore prima che fosse troppo tardi. Il tir è stato avvolto dalle fiamme rendendo necessario l'intervento di quattro squadre del 115. E' stato chiesto l'intervento di un mezzo del soccorso stradale che servirà a trasportare la carcassa carbonizzata dopo il trasbordo del carico.