Incendio a Mondello: in fiamme il tetto di una villetta

Nel pomeriggio di ieri a Mondello è scoppiato un incendio. A prendere fuoco, intorno alle 18, il tetto di una villetta unifamiliare in via degli Argonauti. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che, nell'arco di un'ora circa, sono riuscite a domare il rogo. Non si sono stati feriti.

"Le fiamme - spiegano dal Comando - hanno danneggiato solo una parte della copertura a falda, realizzata in legno con un manto di tegole superiori, grande circa 10 metri quadrati. Il nostro tempestivo arrivo ha evitato che si propagassero". Dopo aver spento l'incendio i vigili del fuoco hanno bonificato l'area e messo in sicurezza il tetto.