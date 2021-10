Viale Regione Siciliana, fiamme davanti a una tabaccheria

Un incendio è divampato ieri sera davanti alla rivendita che si trova accanto a un distributore di benzina. Sull'episodio indagano i carabinieri. Il titolare a PalermoToday: "Penso a un incidente". Interventi dei vigili del fuoco nella notte anche in piazza Ingastone, alla Zisa, e a Partinico per due auto danneggiate dal fuoco

Fiamme davanti a una tabaccheria di viale Regione. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera domare un incendio che ha danneggiato lievemente la saracinesca di una rivendita che si trova accanto a un distributore di carburante. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione Resuttana Colli, che hanno rinvenuto una bottiglietta vuota con tracce di benzina vicino all’attività.

Secondo il titolare potrebbe essersi trattato di un incidente causato da qualcuno che ha buttato la sigaretta accesa: "Non le dico quante volte - spiega a PalermoToday - mi è capitato di spegnere le fiamme nel cestino che abbiamo davanti alla porta perché qualcuno getta lì la cicca. Non penso ad altro anche perché è successo a un orario insolito, verso le 21.30. Se n’è accorto un vigile che stava rilevando un incidente qui vicino".

Gli investigatori hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e accertare l’origine del rogo anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Da chiarire se il rinvenimento della bottiglietta sia collegato all’incendio o se qualcuno l’avesse lasciata lì, magari gli stessi dipendenti del vicino impianto per rifornire di benzina qualche cliente rimasto a piedi con l’auto o lo scooter.

Nella notte i vigili del fuoco hanno eseguito altri due interventi. Il primo in piazza Ingastone, quartiere Zisa. Intorno alle 2.20 alcuni residenti hanno chiamato il 115 segnalando le fiamme che stavano avvolgendo una Nissan Juke parcheggiata. L’altro rogo è stato registrato a Partinico, in via Siragusa, dove è stata bruciata una Bmw di proprietà di un bracciante agricolo. Da chiarire l'origine dei due incendi.