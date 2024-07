Incendio a Villabate, fiamme all'interno del supermercato Decò

Fiamme in un supermercato della provincia. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un principio d’incendio divampato all’interno del punto vendita della catena Decò di corso Vittorio Emanuele, a Villabate. Sul posto anche le pattuglie dei carabinieri che, insieme al personale del 115, hanno avviato le indagini per chiarire le cause del rogo.

Secondo una prima ricostruzione l’incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito. Dal quadro elettrico sarebbero partite le prime scintille e le fiamme. In pochi minuti i locali del supermercato sono stati invasi dal fumo. Ancora da quantificare i danni causati dalle alte temperature, sia ai prodotti in esposizione che agli arredi. Non si registrano feriti.