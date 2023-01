VIDEO | C'è un principio di incendio sotto la chiesa di San Cataldo, un passante riesce a domare le fiamme

Protagonista della vicenda è Emanuele Castrogiovanni, ripreso nelle immagini da alcuni turisti mentre corre con un secchio in via Maqueda per raggiungere piazza Bellini. Secondo quanto riferisce a PalermoToday, a causare il rogo sarebbero stati alcuni ragazzini che avrebbero dato fuoco a una vecchia sedia. "Questo è solo uno dei tanti casi di degrado e delinquenza minorile in centro"