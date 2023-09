Dimentica il pentolino sul fuoco e si addormenta, principio d'incendio in appartamento

I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte in una casa di via Buonriposo per spegnere un principio d’incendio che fortunatamente non ha fatto grossi danni. Tanta paura per l’unico inquilino, un cinquantenne che fortunatamente non ha riportato ferite. L'uomo sarebbe andato a letto non ricordandosi di avere lasciato un pentolino sul fornello acceso.

A segnalare l’accaduto sono stati i residenti che hanno visto fumo uscire da una delle finestre dell’abitazione in cui l’uomo vive da solo. Due squadre hanno raggiunto l’appartamento e in poco tempo hanno circoscritto il rogo evitando che le fiamme si propagassero al resto dell’edificio. Non si registrano danni.