Incendi in due negozi d'abbigliamento, fiamme da Sisley in via Mariano Stabile e al Forum

Due incendi in due negozi d'abbigliamento nel giro di poche ore. Nessun ferito, solo le fiamme a devastare tutto. Brutto risveglio questa mattina per il negozio Sisley di via Mariano Stabile. Il rogo è divampato nei magazzini adiacenti intorno alle 7 di questa mattina. Non si registrano feriti. La strada è stata chiusa per favorire l'intervento e il negozio è rimasto chiuso.

Le operazioni di spegnimento sono state condotte dalle squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo. Sul posto quattro squadre con autoscala, auto pompa serbatoio, auto botte pompa e carro Fumo. Grazie al tempestivo intervento, le fiamme sono state confinate all’interno del negozio, poi sottoposto a bonifica e al controllo di stabilità dei locali. Adesso le indagini delle forze dell'ordine per stabilire le cause dell'incendio.

Stessa storia al Forum Palermo. Una nube nera si è alzata da uno dei negozi all'interno del centro commerciale. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il rogo sia stato generato da un corto circuito a un quadro elettrico. Anche in questo caso nessun ferito.