Viale Regione, incendio nella sede di un'impresa che produce segnaletica stradale

Incendio in un’azienda che produce cartelli destinati alla segnaletica stradale. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per un rogo divampato all’interno di una stanza adibita a ufficio della Seiss, in viale Regione Siciliana.

Dopo l’allarme lanciato tramite il 112, sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme che hanno distrutto gli arredi e computer. Chi si trovava lì in quel momento è riuscito a uscire per tempo e di fatti non risultano esserci feriti.

Terminate le operazioni di spegnimento le squadre antincendio hanno effettuato un sopralluogo per determinare le cause rogo, con ogni probabilità di natura accidentale. Per questioni di sicurezza sono state inibite la stanza colpita dalle fiamme e quella che si trova al piano superiore.

La Seiss è una delle realtà coinvolte nell'iniziativa voluta da Addiopizzo che ha consentito di dotare i giardini della Magione di un'area giochi. Insieme a loro avevano partecipato altri nove tra commercianti e imprese che si sono opposti al racket in questi anni.