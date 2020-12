Principio d'incendio nel locale caldaia, evacuata la scuola elementare Rapisardi

Evacuata la scuola Rapisardi. Un principio di incendio è divampato questa mattina nei locali tecnici della elementare che si trova in via Caltanissetta, in zona Libertà. I giovani studenti sono stati portati nel piazzale esterno in attesa che venissero i genitori a riprenderli.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero state scatenate da un cortocircuito. A spegnere il fuoco sono stati gli stessi collaboratori scolastici prima ancora che arrivassero le squadre dei vigili del fuoco per completare l’intervento.

"E’ stato un cortocircuito che ha provocato un po’ di fumo - dice il preside Vito Pecoraro – I professori hanno messo in atto le procedure di evacuazione in tempi molto rapidi. A spegnere le fiamme è stato il nostro personale. A loro va il mio apprezzamento. Fortunatamente tutto si è concluso nel migliore dei modi”.