Una comunità di fedeli sconvolta e non solo. C'è anche Stefania Auci, l'autrice del romanzo "I leoni di Sicilia", che racconta la storia della famiglia Florio, tra coloro che "piangono" i danni provocati dall'incendio nella chiesa del cimitero di Santa Maria di Gesù.

In un lungo e duro post su Instagram, corredato da uno scatto che mostra i segni della devastazione, la scrittrice scrive: "Guardatela questa foto, guardatela bene. Questo è ciò che resta della chiesa Francescana di Santa Maria del Gesù. La chiesa del cimitero storico dove sono sepolti i Florio. In questa chiesa ho pregato, chiesto, ho semplicemente trascorso del tempo. Aveva la quiete degli eremi e la bellezza semplice di un luogo con 700 anni di storia addosso. Un coro e sottocosto ligneo del Trecento, una cappella in marmi mischi, un altare ligneo francescano, due sepolture di santi palermitani (San Benedetto e Beato Bruno) una Statua di una Madonna rinascimentale, disegni di Ernesto Basile. Poco, pochissimo si è salvato, portato via prima che il fuoco devastasse tutto.Sembra una chiesa bombardata. È insulto alla nostra storia, è strazio, orrore. Cancellazione della nostra memoria e per chi crede, della nostra fede".

Parole crude, ma realistiche quelle di Stefania Auci: "L’incendio di ieri non è fatalità: dietro ci sono mani di miserabili vigliacchi che non meritano l’appellativo di uomini, cui auguro poco cristianamente una fine lenta e dolorosa. Ho amici che hanno perso case e ricordi di una vita, persone che non hanno più nulla se non i vestiti che hanno addosso. Ci sono rifugi di cani che sono andati totalmente distrutti. Il costo dei danni è incalcolabile. Qui non si tratta più di soldi per sistemare ma di prevenire, di pensare che ogni anno purtroppo accadrà e sarà devastante".

E ancora: "Palermo è una città bombardata in questo momento. Gli strumenti ci sono. Una attenta politica di prevenzione, stoni sul territorio per scoprire i vermi che appiccano il fuoco, una seria riforma della Forestale non con assunzioni a pioggia ma con premi per gli ettari di bosco reimpiantati e salvati. E potenziare le squadre antincendio. Comunque nulla mi toglie la pena per questa chiesa, lo strazio per una perdita tanto inutile quanto ingiusta. La ricostruiranno? Spero di sì. Non sarà la stessa cosa ma almeno quel poco che si è salvato potrà tornare al suo posto. Non abbiamo bisogno di ponti e grandi opere: abbiamo bisogno di salvare quel poco che ci resta. Ps: sarebbe bello avere una parola di conforto da parte di chi ci amministra seguita da azioni concrete. Ricostruire, mettere in sicurezza, ripiantare alberi".