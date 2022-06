Brucia San Martino, canadair in azione per spegnere le fiamme su monte Petroso

Vigili del fuoco in azione nella zona di San Martino delle Scale, frazione di Monreale. Un vasto incendio è divampato alle 3 di questa notte su Monte Petroso, mandando in fumo diversi ettari di macchia mediterranea e vegetazione. Sul posto 7 squadre antincendio, tra vigili del fuoco e forestale.

Per circoscrivere le fiamme, all'alba, è stato necessario anche l’intervento di due canadair. "Il rogo è sotto controllo", spiegano dalla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo. Non si registrano feriti e, al momento, non ci sono pericoli per le abitazioni.