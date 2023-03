Friggitrice in cortocircuito, incendio in una sala bingo di via Villagrazia

Incendio in una sala bingo. Paura in via Villagrazia, dove nei locali di Bingo Magic Star sono divampate le fiamme probabilmente per un cortocircuito. L'allarme è scattato poco prima delle due di notte, quando la sala giochi era chiusa.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno impiegato ore per spegnere il rogo e anche dei carabinieri. Sembrerebbe che sia partito da qualche elettrodomestico, forse dalla friggitrice.