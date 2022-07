Paura in via Roma, fiamme in un ristorante aperto da due settimane

Incendio in un ristorante inaugurato meno di due settimane fa. Paura questa mattina in centro, a pochi passi dalle Poste, dov'è divampato un rogo all'interno di "Via Roma 341". I vigili del fuoco sono intervenuti domando le fiamme prima ancora che potessero propagarsi dalla cucina al resto dell'attività. Accertamenti in corso per stabilire cosa abbia innescato le fiamme. Tra le ipotesi quella del cortocircuito di una friggitrice. Utilizzato un motoventilatore per fare areare il locale.

Dopo aver spento il principio d'incendio, i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo all'interno dell'attività - chiusa al momento del rogo - per constatare l'entità dei danni, fortunatamente contenuti proprio grazie al tempestivo intervento delle squadre del 115. "Vedremo di capire cosa è successo - spiega a PalermoToday il titolare, Giuseppe Azzolina - perché mi risulta che il macchinario fosse staccato. Serviranno 3-4 giorni per imbiancare le pareti e saremo pronti per ripartire".