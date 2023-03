Incendio a Mondello, a fuoco il ristorante accanto alla torre della piazza

Fiamme nella notte all'interno del ristorante Ai sapori di mare - Da Giovanni, che si trova a Mondello, proprio accanto alla torre. Il locale in questi giorni è in ristrutturazione ed è ancora da stabilire la causa che ha provocato l'incendio. A segnalare l'incendio sono stati alcuni residenti che hanno telefonato alla sala operativa dei vigili del fuoco. Sul rogo indagano i carabinieri della compagnia di San Lorenzo.

E' il terzo incendio in pochi giorni che riguarda un ristorante. Martedì scorso, i pompieri sono intervenuti Al capolinea in via Maqueda per spegnere il fuoco partito da una friggitrice. Lo scorso 13 marzo, invece, le fiamme hanno distrutto la cucina della Trattoria Carpaccio, in via Libertà.