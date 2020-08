Incendio nella notte a Terrasini, fiamme danneggiano ristorante-pizzeria

Incendio in un ristorante-pizzeria a Terrasini. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte, intorno alle 2, per spegnere le fiamme divampate all’interno del locale Cultura e sapori di viale Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ex via Roma.

Spento il rogo le squadre del 115 hanno eseguito un sopralluogo per chiarire cosa abbia innescato l’incendio segnalato al numero unico d’emergenza da molti residenti, svegliati nella notte da un boato e dalla puzza di bruciato.

Secondo una prima stima i danni registrati sarebbero ingenti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per avviare le indagini. Per il momento nessuna pista è stata esclusa, anche quella di un incendio doloso.