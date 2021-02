VIDEO | Paura in via Crispi, incendio in un ristorante giapponese

Fiamme in un ristorante giapponese vicino al porto. Un principio d'incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi nella cucina di Gold, attività che si trova sotto i portici a poche decine di metri da piazza XIII vittime, nel tratto di via Crispi compreso tra via Guardione e via Onorato. Sul posto una quindicina di vigili del fuoco, arrivati a bordo di quattro mezzi tra i quali un'autoscala e un'autopompa. Spente le fiamme gli uomini del 115 hanno eseguito un sopralluogo per accertare l'origine del rogo. Non è chiaro se l'incendio sia stato provocato da un incidente ai fornelli, magari durante la preparazione degli alimenti, o sia imputabile a una fuga di gas o ancora a un cortocircuito. Non si registrano feriti.