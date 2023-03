Paura in via Maqueda, incendio in un ristorante: fuggi fuggi dei clienti

Paura oggi pomeriggio per un incendio divampato all’interno del ristorante Al capolinea di via Maqueda, a poche decine di metri dal Teatro Massimo. Le fiamme sono partite da una friggitrice e in pochi secondi il locale, che nell'area pedonale all'altezza di via Trabia, si è riempito di fumo. Quando il ristoratore si è accorto dell’incendio ha fatto subito uscire i clienti.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili de fuoco che hanno dovuto portare fuori e raffreddare alcune bombole di gas. Ancora da quantificare i danni. Il ristorante è stato dichiarato inagibile. Non ai registrano feriti. "Squagghiaru tutti cosi (si sono sciolte tutte cose ndr). Le fiamme - racconta il titolare mentre si pulisce le mani dalla fuliggine - sono partite dalla friggitrice: un sacco di danni". E poi, cercando di mantenere il sorriso sul volto conclude: "Per fortuna non si è fatto male nessuno".