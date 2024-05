Autostrada Palermo-Catania, a fuoco un rimorchio: rallentamenti tra Scillato e Buofornello

Un rimorchio è andato a fuoco oggi pomeriggio intorno alle 15.30 sull'autostrada A19, nel tratto fra Scillato e Buonfornello, in direzione Palermo. Le fiamme hanno interessato solamente gli pneumatici, fortunatamente il mezzo non trasportava nessun carico e il conducente non ha riportato alcuna conseguenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre dei distaccamenti di Termini Imerese e Petralia che hanno spento l'incendio. Le operazioni per la messa in sicurezza del tratto stradale si sono concluse intorno alle 17. In questo frangente si è verificato qualche rallentamento alla circolazione stradale che comunque è stata regolata dalla polizia stradale di Buonfornello e dall'Anas.