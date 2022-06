Paura allo Sperone, netturbini svuotano cassonetto e dall'autocompattatore parte una fiammata

Questa volta probabilmente si trattava di una bomboletta spray o del residuo di qualche recipiente che conteneneva liquido infiammabile. I netturbini infatti sono stati investiti dalle fiamme riuscendo nononstante tutto a non riportare alcuna ferita o bruciatura. Paura questa mattina in via Sacco e Vanzetti, nel quartiere Sperone, dove è divampato un principio d'incendio all'interno del cassone di un autocompattatore della Rap utilizzato per la raccolta dei rifiuti. La prontezza dei netturbini e l'utilizzo di un estintore sono serviti ad evitare il peggio.

La squadra stava effettuando la raccolta in zona quando ha raggiunto una postazione che si trova quasi all'angolo con via XXVII Maggio. Gli operatori sono scesi dalle loro pedane, hanno trascinato i cassonetti fino all'autocompattatore e l'hanno agganciato per tirarlo su. I rifiuti finiti nel cassone sono stati schiacciati dalla pressa idraulica e proprio allora è partita una fiammata. Un operatore ha subito allertato i vigili del fuoco tramite la centrale operativa, che ha inviato due squadre, mentre il collega ha afferrato l'estintore e lo ha azionato circoscrivendo il fuoco.

Le squadre del 115, arrivate in mezzo a un nube di fumo, hanno terminato l'intervento domando definitivamente le fiamme. L'autocompattatore non avrebbe subito gravi danni ed è stato portato in deposito per un controllo. "Non immaginate neanche - racconta a PalermoToday un netturbino - cosa troviamo nei cassonetti: ruote, tegole, amianto ma anche piccole bombole. Una volta due colleghi non si sono accorti che in un cassonetto c'era una tanica di olio esausto. Quando l'autocompattatore ha schiacciato i rifiuti, la tanica è esplosa e uno di loro è stato ricoperto di olio".