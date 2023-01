VIDEO | L'incendio della Superba al porto non è finito: "La nave si è inclinata e le fiamme sono ripartite"

Da tre giorni i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. Il rogo si è propagato sabato scorso prima della partenza per Napoli prevista per le 22

Non è ancora stato domato del tutto l'incendio sulla nave Superba della Gnv al porto. Il rogo si è propagato lo scorso sabato sera prima della partenza per Napoli prevista per le 22. I 184 passeggeri sono stati fatti scendere insieme a tutto l'equipaggio. Da tre giorni i vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento, particolarmente complicate anche perché si attendeva il raffreddamento dell'interno delle nave. Nelle ultime ore, secondo quanto si vede anche dalle immagini riprese dalla banchina, il traghetto si è inclinato e le fiamme sono ripartite.