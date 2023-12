/ Portella di Mare

Incendio a Portella di Mare, fiammata da una caldaia: uomo ustionato in fin di vita

E' successo nella notte in via Eleuterio, nella frazione di Misilmeri. Il 55enne si trova all'ospedale Civico in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno spento il rogo ed eseguito un sopralluogo: a scatenare le fiamme sarebbe stato un malfunzionamento dell'impianto