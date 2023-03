Zona Politeama, incendio distrugge cucina di un ristorante: "E' andata a fuoco la nostra vita"

“Non ci sono feriti ma a fuoco è andata tutta la nostra vita". A parlare, a PalermoToday, è il titolare della Trattoria Carpaccio, Massimiliano Melia. Sono passati appena pochi minuti dall'incendio che è divampato dalla cucina del suo ristorante. E' successo questa mattina, intorno alle 7.30. Un brutto risveglio nella zona del Politeama. Il cielo azzurro è stato infatti macchiato da una colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza. L'incendio si è sviluppato nella trattoria di via Libertà, a pochi passi da piazza Castelnuovo, accanto alla banca Credem. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco: sul posto sono intervenute quattro squadre, l’autobotte e anche il centro documentale.

Nessun ferito, anche se sono diverse le persone intossicate. Si sospetta che a causare il cortocircuito sia stata una macchinetta del caffè. Secondo le primissime ricostruzioni, l’incendio si sarebbe sviluppato dalla cucina del locale, ma le esatte circostanze adesso sono al vaglio degli inquirenti. "E' andata a fuoco tutta la nostra vita - commenta con amarezza il titolare della trattoria -. Siamo noi che bruciamo vivi”. Adesso la conta dei danni che sembrano essere circoscritti: a bruciare la cucina e alcuni elettrodomestici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il locale, al civico 6 di via Libertà, ospita da anni cucina tipica ed è molto apprezzato da turisti e non solo. Il tratto stradale in cui si è verificato l'incendio, tra via Libertà e via Carducci è stato chiuso al traffico per permettere ai vigili del fuoco di procedere con le operazioni del caso.