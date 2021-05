Scoppia incendio a Pizzo Sella, ville minacciate dalle fiamme

Paura per i residenti di Pizzo Sella, la collina che sovrasta Palermo dal lato di Mondello, per un vasto incendio. Il rogo è divampato intorno alle 11 e da allora i vigili del fuoco lavorano senza sosta. Le operazioni di spegnimento sono rese più difficili dal vento. Sul posto stanno operando sei squadre. Le fiamme minacciano anche alcune ville. "Al momento - dicono dalla sala operativa - non è stato necessario allontanare i residenti".