Cronaca Cruillas / Via Giacomo Besio

Incendio al Cep, fiamme davanti a una pizzeria: trovate tracce di benzina

E' successo nella notte in via Giacomo Besio. Il fuoco ha raggiunto e danneggiato gli scooter utilizzati per le consegne e parcheggiati davanti all'attività. Sul posto il 115 e i carabinieri. Tra le ipotesi anche quella di un rogo doloso