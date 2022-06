Incendio nella notte a Isola, l'ex Cafè del mare distrutto dalle fiamme a poche ore dalla demolizione

Appena pochi giorni fa era arrivata la notizia dello stanziamento delle somme per demolire ciò che resta del Cafè del mar, a Isola delle Femmine. Poi stanotte è arrivato l'incendio che ha quasi trasformato la struttura in un cumulo di cenere. Un incendio ha colpito questa notte il capannone in legno che si trova all’inizio di viale Marino, abbandonato da anni a causa di un lungo contenzioso dopo la decadenza della concessione demaniale, e che di lì a poco sarebbe stato distrutto per avviare la riqualificazione della zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno lavorato sino all’alba per completare le operazioni di spegnimento.

Domate le fiamme è stato eseguito un sopralluogo per chiarire le origini del rogo che, nonostante non sia stato individuato l'innesco, sembrerebbe essere di natura dolosa. I lavori per la rimozione della struttura in legno che si trova all’inizio di viale Marino erano stati affidati pochi giorni fa. Ad annunciarlo era stato l’assessore regionale all’Ambiente Totò Cordaro che era andato a visitare il sindaco di Isola, Orazio Nevoloso, con il dirigente generale del dipartimento Ambiente, Giuseppe Battaglia, per sponsorizzare l’intervento della Regione "a salvaguardia della pubblica incolumità, dimostrando ancora una volta che la tutela e la valorizzazione ambientale non si fanno con discorsi da salotto".

La strana "coincidenza". Proprio questa mattina gli operai della ditta appaltatrice avrebbero dovuto iniziare i lavori ma qualcuno, nel caso in cui venisse confermata l’ipotesi dell’incendio doloso, avrebbe fatto sì che la demolizione, finanziata alla fine dello scorso anno per un totale di 32.940 euro, non iniziasse oggi. I carabinieri hanno avviato le indagini e nelle prossime ore, oltre ad analizzare le immagini delle telecamere di videosorveglianza piazzate nella zona, ascolteranno alcuni dei soggetti coinvolti per cercare di scoprire chi possa eventualmente aver incendiato l’ex Cafè del mar e con quale obiettivo.