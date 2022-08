VIDEO | Incendio a Piana, le fiamme lambiscono la centrale idroelettrica

Sono serviti tre mezzi aerei e diverse squadre tra vigili del fuoco, Forestale e Protezione civile per domare il rogo divampato in contrada Kaggiotto. A fuoco diversi ettari di vegetazione. Il sindaco Petta: "Totale condanna per questo ennesimo ignobile attentato al territorio"

Brucia Piana degli Albanesi. Sono serviti un canadair, due elicotteri e numerose squadre antincendio per domare il rogo divampato ieri sera in contrada Kaggiotto. Le fiamme hanno lambito la centrale idroelettrica dell'Enel che però non ha subito danni. Fortunatamente non si registrano feriti. Vigili del fuoco, Forestale e Protezione civile sono intervenuti anche questa mattina per spegnere le ultime lingue di fuoco.

"Dopo una interminabile giornata di fuochi nelle contrade Sant'Agata, Guadalami e Maganoce, dalle prime ore dell'alba - ha scritto stamattina il sindaco Rosario Petta - mezzi aerei in azione per fronteggiare il fuoco in contrada Maganoce ed in prossimità della centrale idroelettrica di Piana. Totale condanna per questo ennesimo ignobile attentato al territorio ed ai nostri boschi".