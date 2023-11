Incendio a Petralia Soprana, richiesto il supporto dei canadair: in cenere due ettari di macchia

Due ettari di macchia mediterranea ridotti in cenere dalle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti a Petralia Soprana insieme al personale della Forestale per un rogo divampato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19.30, in contrada Raffo. Ancora da chiarire quale sia stata la causa scatenante. Le squadre antincendio hanno lavorato per tutta la notte e con i canadair della Protezione civile sono riuscite a circoscrivere l'area colpita. L'ultimo aggiornamento è di stamattina: sono ancora quattro i focolai da domare. Il sindaco Pietro Macaluso ha monitorato inm prima linea la situazione. "Con l'intervento dei mezzi aerei la situazione è tornata sotto controllo", spiega a PalermoToday il primo cittadino.

Pochi giorni fa i vigili del fuoco sono intervenuti a Borgo Nuovo, in largo Gibilmanna, per spegnere un incendio divampato all'interno di un'ex scuola occupata dentro cui vivevano da anni nove famiglie. Gli uomini del 115, allertati dagli stessi occupanti e da alcuni residenti, hanno scortato all'esterno 27 persone per completare le operazioni di spegnimento. Due degli occupanti, forse per evitare che il fuoco si propagasse, avrebbero cercato di gettare dei secchi d'acqua per contenere l'incendio ma avrebbero inalato i fumi tossici sprigionati dalla combustione. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati a bordo di due ambulanze in ospedale.