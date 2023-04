Forno in cortocircuito, scoppia un incendio: rogo in un panificio in zona Oreto

Un incendio è divampato in un panificio la scorsa notte in via Sirio, all'angolo con via Sanfilippo, in zona Oreto. Le fiamme hanno provocato danni a suppellettili, macchinari e pareti. Non ci sono danni strutturali all'esercizio commerciale grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione la causa potrebbe essere da attribuire al malfunzionamento di un forno. Sono in corso gli accertamenti e le verifiche da parte dei funzionari dei vigili del fuoco.