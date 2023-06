Notte di fuoco in via Serradifalco, panificio distrutto da un incendio

Panificio avvolto dalle fiamme in via Serradifalco. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare l'incendio che, nella tarda serata di ieri, ha colpito un'attività che si trova al civico 200, quasi all'angolo con via Enrico Fermi. Terminate le operazioni di spegnimento, la squadra del 115 ha effettuato un sopralluogo e dichiarato inagibile il locale. Sul posto anche gli investigatori della polizia che, sulla scorta di quanto indicato nella relazione, cercheranno di fare luce sulle cause del rogo.

Secondo una prima ricostruzione il panettiere era appena uscito dall'attività quando sono partite le prime fiamme nella stanza in cui si trova il forno. In poco tempo si è alzata una densa nube di fumo nero che ha invaso anche il palazzo in cui si trova l'attività e tutta la zona. Al loro arrivo i pompieri hanno trovato la saracinesca chiusa a metà e il lavoratore che si disperava per l'accaduto. L'impianto elettrico dell'attività è stato inibito mentre il panificio è stato dichiarato temporaneamente inagibile.

Incendio in un appartamento di via Amari, le immagini | Video

La sera precedente i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un rogo che ha colpito un appartamento che si trova al secondo piano ammezzato di una palazzina di via Emerico Amari, all’angolo con via Principe di Scordia. Al suo interno c’era un uomo che è riuscito a scappare. L’edificio è stato temporaneamente evacuato per consentire alle squadre antincendio di spegnere le fiamme. Oltre all’appartamento registrati altri danni agli infissi e alle finestre delle abitazioni che si trovano ai piani superiori.