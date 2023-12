Incendio in un edificio nobiliare del centro storico, fiamme da un contatore: operaio resta ferito

Incendio in un edificio nobiliare del centro storico, operaio si ustiona una mano. Le fiamme si sono sviluppate nella tarda mattinata di oggi al piano terra di Palazzo Nuccio, in via Alessandro Paternostro 16, non lontano da via Alloro. L'incidente si è verificato mentre i dipendenti di un'impresa erano impegnati in alcuni lavori nel locale autoclave. Dopo aver staccato l'energia, uno di loro avrebbe azionato nuovamente la corrente e i contatori avrebbero sprigionato una potente fiammata prima di essere avvolti dal fuoco.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti e i pochi inquilini di Palazzo Nuccio, dove si trova anche una struttura ricettiva. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre che hanno disattivato temporaneamente l'energia prima di procedere con le operazioni di spegnimento. In un secondo momento sono arrivati anche i tecnici dell’Enel per fare accertamenti sull’impianto e sulla linea esterna. L'operaio ferito, portato al pronto soccorso, se l'è cavata con ustioni lievi a una mano prima di essere dimesso.