Paura in via Sampolo, fiamme sull'impalcatura di un palazzo in ristrutturazione

Incendio in un palazzo in ristrutturazione in via Sampolo, al civico 218. Il rogo è scoppiato questa mattina, intorno alle 9.30, nell'impalcatura al quarto piano, probabilmente per un mozzicone di sigaretta. Alla fine solo tanta paura, ma nessun ferito né gravi conseguenze.

Le fiamme, spente dai vigili del fuoco, sono divampate per cause ancora da accertare e hanno raggiunto il primo piano dove è poi avvenuto l'intervento dei pompieri. Lì ha preso fuoco del materiale di carta e cartoni utilizzati per i lavori in corso da 7 mesi. Sarà compito delle forze dell'ordine cercare di far luce sulle cause del rogo.