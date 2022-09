Incendio in via del Vespro, fiamme in un appartamento: evacuata una palazzina

Attimi di paura questo pomeriggio in via del Vespro, zona Oreto, per un incendio divampato in una palazzina. Le fiamme hanno interessato tutto il piano ammezzato. Prima che arrivassero i soccorsi, sono stati due giovani a dare l'allarme e a fare evacuare l'immobile. "Abbiamo dato una mano alle persone anziane - raccontano a PalermoToday Luca Russo e Michael Di Liberto - per uscire dai loro appartamenti. Il rogo sembra sia partito dalla terrazza dove c'era una grossa catasta di vestiti ed elettrodomestici. Poi il fuoco si è propagato anche dentro un appartamento".

Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco, che sono riuscite a domare l'incendio, tre volanti della polizia e due ambulanze. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, solo un anziano ha avuto bisogno dell'ossigeno. Sono in corso i rilievi per stabilire le cause.