Incendio nel chiosco di Nino 'u ballerino, a rischio scoppio le bombole del gas

Incendio in piazza Indipendenza all'interno della focacceria di Nino 'u Ballerino. Questa notte, la colonna di fumo spigionata dal locale ha allertato i residenti che, immediatamente, hanno chiamato i vigili del fuoco per un intervento. Ancora in via di accertamento le cause che hanno causato il rogo.

E' stato lo stesso titolare Nino Buffa ad aprire la saracinesca dell'attività agevolando le operazioni di spegnimento dei pompieri. L'sos è scattato intorno alle 2,30, quando alla centrale operativa sono arrivate diverse chiamate che segnalavano la fuoriuscita di fumo dal locale. Dentro il chiosco c'erano delle bombole di gas che sono state preliminarmente raffreddate per evitare danni più gravi.